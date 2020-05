Even wachten... en dan met een verse pizza van de markt naar huis

video Onkruid smerig? Deze expert geniet juist van de stoepplant­jes (en schrijft meteen de naam erbij)

15 mei GOES - Om van de natuur te genieten, hoef je echt niet met de auto naar het bos te rijden. Stap gewoon de deur uit en kijk eens hoeveel plantensoorten bij een goot groeien of rond een lantaarnpaal bloeien. ,,Op deze vierkante meter tel ik zó twaalf soorten, wat een rijkdom. Voor mij is dit gewoon een natuurgebiedje”, zegt Dick Houthuijs, terwijl hij de namen van de plantjes op de tegels krijt.