Even uitrusten kan weer op één van de mooiste kerkhoven van Zeeland

Langs het hoofdpad staat sinds zaterdagmiddag namelijk weer een bankje. Het is een geschenk van de Ambachtsheerlijkheid van Sinoutskerke en Baarsdorp. De ambachtsvrouw zelf was er zaterdag niet bij, want ze is al op leeftijd. Maar zoon Dries van Huykelom van de Pas was wel vanuit z'n woonplaats Amsterdam naar het kerkhof in de Zak van Zuid-Beveland gekomen om het bankje samen met een medewerker van de gemeente te plaatsen.