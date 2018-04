Ernstig zieke Peter Platschorre wordt dubbel verrast in Ellewoutsdijk

Restaurant Hector in Goes laat bezoekers veel zien

6 april GOES - Na tien weken verbouwen opende restaurant Hector aan de Grote Kade in Goes eind maart zijn deuren. Van de erfenis van discotheek Devo is niets meer over. ,,We wilden niet een zaak in Goes openen die er al was'', zegt chefkok Maxim Leenpoel (24).