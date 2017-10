Erik Falké is de 100.000ste klant van kringloopwinkel

GOES - Kloiiingg! Opeens klinkt zaterdagochtend een bel in de kringloopwinkel Goed & Gebruikt in Goes. Een brandalarm? Nee, een veel heuglijker feit. De honderdduizendste bezoeker is zojuist binnengestapt.

Het is deze zaterdagochtend druk in de loods aan de Gebr. Spykerstraat. En dat is eerder regel dan uitzondering. Niet zo gek dus dat de kringloopwinkel in zijn relatief korte bestaan van ruim drie jaar inmiddels al de honderdduizendste bezoeker kon verwelkomen. Nu is het overigens niet zo dat Erik Falké, die de eer te beurt valt, voor het eerst binnenkomt.

Quote Ik kom hier denk wel drie keer per week Erik Falké

,,Ik kom hier denk wel drie keer per week", zegt de Goesenaar. In feite is dat altijd, want de winkel is drie dagen per week open. ,,En elke keer neem ik wat mee." Deze keer is dat een stapeltje Sjors & Sjimmie-strips. Maar hij heeft onlangs ook een mooie vaas op de kop getikt. Die komt goed van pas voor de bos bloemen die hij krijgt, naast een cadeaubon van 50 euro. Wat hem zo aanspreekt aan de winkel? ,,Het is altijd weer spannend wat je tegenkomt, ik ga hier nooit met voorbedachte rade naartoe. En het is overzichtelijk en schoon." Falké heeft al veel gekocht sinds hij twee jaar geleden voor het eerst bij Goed & Gebruikt kwam. ,,Vooral veel siervoorwerpen, er staat zoveel in mijn raam en op de keukenkastjes. Ik kan eigenlijk beter niet gaan, want ik neem altijd wat mee."

Tweehonderd klanten per dag

Volgens medewerker August Eggebeen voorziet de winkel, waarvan de opbrengst volledig ten goede komt aan de stichting Zending Gereformeerde Gemeenten (ZGG), in een behoefte. ,,We hebben tweehonderd betalende klanten per dag. Je ziet hier verschillende groepen mensen, minima, bewoners van het (nabijgelegen) asielzoekerscentrum en een groep die uit is op bijzondere spulletjes." De omloopsnelheid is 'enorm hoog', zegt Eggebeen. ,,De winkel ziet er elke week totaal anders uit. Spullen die te lang blijven staan, verplaatsen we of gaan weg." Vooral kleding en boeken zijn hardlopers, weet Eggebeen. Voor die spullen zijn zelfs aparte ruimten ingericht. Meubelen doen het ook goed. ,,Een nette winkel met goede spullen en aantrekkelijke prijzen", verklaart Eggebeen de populariteit van Goed & Gebruikt, waar meer dan honderd vrijwilligers actief zijn.