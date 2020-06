Ergernis over verkeer op Grote Markt in Goes: ‘Het is soms levensgevaarlijk’

GOES - Moet het auto- en vrachtverkeer in Goes de hele dag op de Grote Markt kunnen? Die vraag werpt het ondernemersplatform Zo Goes op. ,,Een mooie foto maken van het oude stadhuis zit er bijna nooit meer in, omdat er altijd wel een vrachtauto of bus voor staat’’, zegt Roland Goovers.