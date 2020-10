Er spoelen geen drugspakketten meer aan op de Zeeuwse kust

Auris is verhuisd naar voormalige mavo: ‘We passen helemaal in deze buurt’

6 oktober GOES - Op de plek waar vroeger middelbare scholieren les kregen, worden nu gehoormetingen verricht. De voormalige Van Dusseldorpmavo in Goes heeft met Auris weer een gebruiker. ,,We zijn hier weer helemaal up-to-date.’’