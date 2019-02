Er rijden geen treinen tussen Kruiningen-Yerseke en Goes door aanrijding

Noord-Beveland roept inwoners op om mee te praten over toekomst van het eiland

17 februari WISSENKERKE - Heel Noord-Beveland mag meepraten over de toekomst van het eiland. Op zes bewonersavonden in even zoveel dorpen krijgen inwoners de kans om mee te denken en te praten over hoe het eiland er in 2030 uit zou moeten zien.