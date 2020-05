Enorme groep ganzen bezet de straten in Goes: ‘Zoveel zag ik er nog nooit bij elkaar’

Uitzetten

Bewoners van de Goese Polder zijn wel gewend aan ganzen in het straatbeeld, al is niet iedereen daar even gelukkig mee. Drie jaar geleden liet de gemeente een groep ganzen uit de wijk verwijderen na klachten over onder meer trottoirs die helemaal waren ondergepoept. In de ganse stad lopen groepen ganzen rond. De gemeente houdt ze in de gaten en grijpt in wanneer het nodig is. Als er dieren worden weggehaald, worden ze uitgezet in een natuurgebied.