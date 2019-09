Engie ‘zeer verbaasd’ over razendsnel besluit voor aanleg zonnepark op beoogde locatie biovergister

Heimwee naar Klein Antwerpen

16:36 HANSWEERT - Om de twee kroegen een huis. Zo werd Hansweert in vroeger tijden schertsend getypeerd, weet Kees Verburg. ,,Zo gek was het niet, maar er zijn wel op 38 verschillende adressen café’s of herbergen geweest. Niet allemaal tegelijk natuurlijk, maar in mijn jeugd waren het zeker tien. Voor een dorpje met toen 2000 inwoners is dat veel.”