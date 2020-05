Engie doet voorstel in impasse vergister Rilland; ‘Snelle oplossing levert voordelen op voor alle partijen’

Tenminste, dat is zo als het aan Engie ligt. De energiereus wil bij een dergelijk scenario namelijk ook geld steken in een rondweg, een bos en een omgevingsfonds. ,,Maar dan moeten we nu niet gaan zitten wachten op de subsidiebeschikking van het zonnepark", zegt Michael Verheul namens Engie. ,,Want dan komt die begin juli af en dan is het een ‘nee’ volgens de geldende regels. In dat geval lopen we allemaal vertraging op. Het zonnepark, de gemeente, wij, iedereen."