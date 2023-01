Energiecoaches gaan op bezoek bij 2500 Bevelandse huishoudens, en nemen gratis isolatiemateriaal mee

Alle gemeenten krijgen geld van het Rijk om in hun gemeenten iets te doen aan ‘energie-armoede’. Steeds meer mensen kunnen niet meer rondkomen door de fors gestegen energieprijzen. De gemeenten Kapelle, Goes, Reimerswaal, Noord-Beveland en Borsele gooien die bijdragen nu op één hoop. Dat is efficiënter, dus kun je er meer mee doen, is het idee. Het gaat in totaal om 1,5 miljoen euro.