Energie en groen moeten hand in hand gaan in de Rillandse polders

De groene kamers van Rilland klinkt misschien wel meer als de titel van een roman dan van een droog beleidsstuk over energie. Maar het woord ‘groen’ staat er niet voor niets. Want juist landschap, natuur en recreatie moeten profiteren van nieuwe windmolens en zonneparken.

De polders op de grens van Brabant en Zeeland zijn ideaal voor het opwekken van schone energie. Er wonen relatief weinig mensen en het is dicht bij ‘stopcontacten’ van netbeheerder TenneT. Niet voor niets zijn de windmolens en zonnepanelen in het gebied nooit ver weg. Op die plek kán ook nog veel, zegt wethouder Maarten Both. ,,In Zeeland zijn ook gebieden waar het, als het om duurzaamheid gaat, lastig is om capaciteit op het net te hebben.”

Touwtjes

Maar de afgelopen jaren, vertelt wethouder Maarten Both, klopten er best wat bedrijven aan bij de gemeente. ,,De één wilde hier een zonneveld, een ander wilde elders wat ontwikkelen. We willen echter niet dat er van alles gebeurt zonder dat we daarbij de touwtjes in handen hebben.”

Als de gemeenteraad er eind juni mee instemt, kan Reimerswaal nieuwe ideeën voortaan toetsen aan de hand van de visie ‘De groene kamers van Rilland’. De eisen liggen best hoog, zegt Both. ,,Voor het opwekken van zonne-energie staan we open maar absoluut niet voor monofunctionele zonneparken zoals je die her en der ziet.”

Met rust gelaten

Combineren is de oplossing. Zoals panelen op een zoetwaterbassin leggen. Zodat de landbouw er ook van kan profiteren. ,,Op Goeree-Overflakkee zijn er verrijdbare zonnepanelen”, vult beleidsmedewerker Martijn Vermunt aan. ,,Het ene jaar wordt er geteeld op een stuk land en het jaar erna wordt de grond met rust gelaten en staan er zonnepanelen op. Zo heeft de boer ook verschillende verdienmodellen en kan die ook experimenteren met innovatieve, duurzame teelten die nodig zijn. Vleesvervangers bijvoorbeeld. Denk aan notenteelt. Landelijk komt dat niet van de grond omdat dat heel veel investeringen met zich meebrengt. Het kan wel als je het combineert met zonne-ontwikkeling.”

Volledig scherm Het gebied waar wat volgens Reimerswaal geschikt is voor duurzame energieopwekking. © Gemeente Reimerswaal

Both benadrukt dat het geen doel op zich is om zoveel mogelijk energie in het poldergebied rondom het Schelde-Rijnkanaal op te wekken. Wel dat het er mogelijk is mits er ‘breder gekeken’ wordt. Daar komt bij dat de gemeente het gebied ook aantrekkelijk wil houden voor recreatie. ,,Nieuwe initiatieven moeten goed ingepast worden in het landschap”, zegt Vermunt. ,,Het gebied herbergt parels. Denk aan de Rattekaai (het voormalige landbouwhaventje aan de Oosterschelde). Bij Bath is een mooi uitkijkpunt over de Westerschelde, bij het kanaal is een populair visgebied en je kunt er goed fietsen.” Both: ,,Niemand zit te wachten op een ‘eenvormig gebied’. Ook voor bewoners en gebruikers moet er een plek blijven."

Gedragen

Het samenstellen van de visie is een lang proces geweest. Er is meer dan anderhalf jaar aan gewerkt. Meerdere keren valt het woord ‘uniek’ bij Both en Vermunt. ,,Het is met veel partners opgesteld: netbeheerders, bewoners, natuurorganisaties, boeren. In Rilland en Bath zijn zelfs werkgroepen opgericht. Dit wordt door veel mensen gedragen.”

De visie is niet bedoeld voor een paar jaar. ,,We kijken echt wel door naar 2030 en misschien wel langer”, zegt Both. ,,Wat hier allemaal in staat is ook niet binnen anderhalf jaar te realiseren.”