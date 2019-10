En weer is het raak op De Smokkelhoek: grote actie en aanhouding in Kapelle

KAPELLE - Op bedrijventerrein De Smokkelhoek in Kapelle is vandaag een grootscheepse controle aan de gang. Aan de actie doen onder meer de politie en de gemeente Kapelle mee. Tenminste één persoon is bij de actie aangehouden.

Aan de controle wordt meegewerkt door verschillende instanties, laat burgemeester Huub Hieltjes weten. ,,De gemeente Kapelle werkt hierbij samen met de Belastingdienst, de Regionale Uitvoeringsdienst Zeeland, het Verzekeringsbureau Voertuigcriminaliteit en uiteraard de politie.”

Voor de buurman van een loods aan de Ambachtsweg nummer 5 is het volstrekt onduidelijk wat er gebeurt in het gebouw. ,,Ik heb geen idee wie er in die loodsen zit”, zegt hij. Meerdere politievoertuigen staan inmiddels verspreid over de weg voor de loods. ,,Ik heb er wel eens een keer iemand op een motor heen en weer zien rijden, maar wat er echt gebeurt, dat weet ik niet.”

In de boeien

Rond half een in de middag wordt een man vanuit één van de loodsen in boeien afgevoerd naar een gereedstaande politiebus. Het is na de cocaïnevangst in maart van dit jaar en de vondst van een illegale sigarettenfabriek een paar weken geleden alweer het derde incident dit jaar op De Smokkelhoek. ,,Dat is jammer”, vindt de buurman. ,,Op deze manier wordt het bedrijventerrein een vergaarbak van vreemde activiteiten.”

Over de details van de actie wordt later meer bekendgemaakt. Burgemeester Hieltjes wil tijdens de controle al wel vast kwijt dat de gemeente Kapelle graag investeert in een leefbare omgeving. ,,Daarbij horen goede bedrijfsterreinen met kwaliteit. Om de kwaliteit te borgen zijn controles nodig. We moeten alert zijn op ongewenste activiteiten. In die aanpak passen deze controles.”