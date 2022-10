En opnieuw vliegen er eieren door de lucht in Yerseke: ‘Ouders, breng je kinderen manieren bij’

Want om van een traditie te spreken is misschien overdreven, maar de eerste keer is het niet dat Yerseke te maken krijgt met rondvliegende eieren. Tientallen Yersekenaren moesten de afgelopen jaren de witgele smurrie van hun ramen en gevels schrobben. En als de reacties in Yerseke één dingen duidelijk maken, is dat de troep nog minder vervelend is dan de schrik, wanneer er ‘s avonds een paar eieren tegen je ramen worden gesmeten.