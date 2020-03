Emergis zegt alle afspraken af door coronavirus: spoedeisende hulp blijft overeind

KLOETINGE - Emergis sluit alle poliklinieken en werkleerbedrijven in Zeeland voor tenminste drie weken. Ook worden de huisbezoeken beperkt tot een minimum en mogen bewoners nog maar maximaal 1 persoon per dag ontvangen. De maatregelen, die zijn bedoeld om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen, gaan maandag in.

,,We doen dit om de spoedeisende hulp overeind te kunnen houden mochten hier Italiaanse toestanden uitbreken", aldus bestuurder Paul de Schipper. ,,Nu hebben we nog de tijd om te overleggen", vult collega Gerco Blok aan. ,,Als we er pas mee beginnen als de nood hoog is komt de klap veel harder aan."

Quote Medewer­kers die geen bezoeken meer hoeven af te leggen kunnen we inzetten voor de spoedeisen­de hulp. Paul de Schipper

Concreet komt het er op neer dat er bijna geen bezoeken meer worden afgelegd door medewerkers van Emergis en dat er ook geen cliënten meer worden ontvangen voor een afspraak. ,,Die maatregelen hebben betrekking op ongeveer 3500 cliënten", rekent De Schipper voor. ,,Met ongeveer 15.000 bewegingen per week kunnen we daar flink wat winst halen. Want de medewerkers die geen bezoeken meer hoeven af te leggen kunnen we dan inzetten voor de spoedeisende hulp. "

Psychiatrisch ziekenhuis

Want die moet overeind blijven, zeggen de twee bestuurders. ,,Onze prioriteit ligt bij de meest kwetsbare mensen. Die moet je sowieso kunnen blijven helpen. De zorg en begeleiding in het psychiatrisch ziekenhuis en de woon- en opvanglocaties gaan dan ook gewoon door."

Het personeel van Emergis is in het weekend al begonnen met het telefonisch afzeggen van afspraken. Blok: ,,Maandag, dinsdag en woensdag gaan we daar mee verder. Dat doen we het liefst als er familie aanwezig is bij de cliënt. Dan kunnen we samen doornemen of ze nog medicijnen genoeg hebben en of er nog andere zaken nodig zijn. Zodat ze die drie weken door kunnen komen."

Maximaal 1 bezoeker per dag

Want dat is de voorlopige insteek voor de maatregelen: drie weken. Gedurende die periode wordt ook het bezoek aan bewoners van Emergis beperkt. Tot maximaal 1 persoon per dag. ,,In overleg met de afdeling. Want die bezoeker mag dan ook geen griepverschijnselen hebben", aldus De Schipper.

,,We beseffen dat het heel zware maatregelen zijn, maar we kunnen nu niet anders. We hopen dat het bij die drie weken blijft. Als het daarmee lukt om de besmettingscurve af te vlakken hebben we met zijn allen een huzarenstukje geleverd."

Bijkomende kosten