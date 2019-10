Ella uit Goes stopte met roken in het Stoptoberhuis: ‘Ik ben relaxed en niet chagrijnig’

GOES - ‘Je zet me toch niet weer met een sigaret in m'n mond in de krant hè!?’ Ella Suykerbuyk uit Goes is zo blij dat ze van het roken af is dat ze zichzelf niet meer kan zien met een peuk.

De 55-jarige inwoonster van Goes liet zich de afgelopen vijf dagen met 49 andere rokers vrijwillig opsluiten in het Stoptoberhuis in Vinkeveen. Het was haar laatste hoop om van de sigaretten af te komen. Ze probeerde al van alles. Pleisters, pillen, acupunctuur... het haalde niks uit. Sinds vrijdagmiddag is Ella weer thuis. ,,Het gaat hartstikke goed’’, zegt ze tevreden. ,,Ik ben relaxed en niet chagrijnig. Ik heb wel wat meer eetlust, maar dat schijnt erbij te horen.’’

De inwoonster van Goes zegt dat het haar niet zwaar viel om in het Stoptoberhuis niet te mogen roken. ,,Thuis had ik dat zeker niet gered’’, zegt ze. Het feit dat je met 50 mensen in hetzelfde schuitje zit, werkt volgens de inwoonster van Goes erg motiverend. De professionele hulp die in het huis geboden werd, hielp volgens haar zeker ook. ,,Al heb ik daar eigenlijk nauwelijks een beroep op hoeven doen.’’