Elke Goese scholier moet weten wat klimaatverandering is

Elke Goese scholier die naar de middelbare school gaat, weet wat klimaatverandering inhoudt en wat kan worden gedaan om de gevolgen ervan te voorkomen. Dat is één van de doelen die beschreven staan in de gemeentelijke nota 'Goes duurzaam'.

,,We vinden het belangrijk dat kinderen al op jonge leeftijd informatie krijgen over dit onderwerp'', zegt wethouder Derk Alssema. ,,Als het aan ons ligt, gaat er in de toekomt geen kind meer de basisschool af zonder iets te weten over klimaatverandering.'' Ook onder volwassenen wil de gemeente de bewustwording vergroten. Middels een enquête wordt eerst uitgezocht hoe energiebewust de inwoners nu zijn.

De gemeente legt zichzelf ook een doel op. Het streven is om alle gemeentelijke gebouwen klimaatneutraal te maken. Dat moet uiterlijk in 2035 zijn voltooid. Om zichtbaar te maken welke maatregelen al genomen zijn, denkt het college eraan om in de hal van het stadskantoor een display te hangen waarop te zien is hoeveel energie de zonnepanelen op het dak opwekken. Burgerinitiatieven op het gebied van duurzame energie wil de gemeente zo veel mogelijk ondersteunen.

In het plan staat verder dat de gemeente het gebruik van de fiets boven de (benzine)auto wil stimuleren. Voor zowel elektrische fietsen als auto's moeten er meer oplaadpunten komen. Ook het plaatsen van elektrische deelauto's in meer dorpen en wijken staat op het verlanglijstje. ,,En verder gaan we natuurlijk het aardgasvrij wonen stimuleren'', zegt de wethouder. ,,Negenhonderd huizen in Goes zijn al van het gas gehaald. Dat moeten er veel meer worden.''

Ideeën