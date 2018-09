Elf Bevelandse burgemeesters in anderhalf jaar, en nummer 12 en 13 zijn op komst

WISSENKERKE - Op de Bevelanden is het een komen en gaan van burgemeesters. Marcel Delhez vertrekt van Noord-Beveland naar Veldhoven en maakt zo de weg vrij voor een twaalfde Bevelandse burgemeester in anderhalf jaar tijd. En of dat nog niet genoeg is; Kapelle zet de teller later dit jaar zelfs op 13.

Voor wie het allemaal niet meer bij kan houden, zetten we de elf Bevelandse burgemeesters van de voorbije achttien maanden op een rijtje.

1. Jaap Gelok

Burgemeester van Borsele van 2002 tot 2017. Is nu gepensioneerd.

2. Gerben Dijksterhuis

Burgemeester sinds 2017. Maakt in Borsele zijn debuut als burgemeester. Was eerst wethouder in Zeewolde.

3. Jan Huisman

Burgemeester van Reimerswaal van 2005 tot 2016. Inmiddels gepensioneerd.

4. Piet Zoon

Waarnemend burgemeester van Reimerswaal in 2016 en 2017. Inmiddels waarnemend burgemeester in Veenendaal. Was ook burgemeester in Raalte.

5. José van Egmond

Burgemeester van Reimerswaal sinds vorig jaar. Eerste burgemeesterspost, was daarvoor wethouder in de gemeente Pijnacker-Nootdorp.

6. Rene Verhulst

Burgemeester van Goes van 2010 tot 2017. Vertrokken naar de gemeente Ede. Was voor zijn Goese tijd wethouder in Utrecht.

7. Herman Klitsie

Waarnemend burgemeester in Goes in 2017 en 2018. Was wethouder in Hellevoetsluis en burgemeester in Woensdrecht en Oss. Ook nog waarnemend burgemeester geweest in Oss en Rijswijk.

8. Margo Mulder

Sinds deze maand burgemeester van Goes. Was daarvoor wethouder in Heusden. Debuteert in Goes als burgemeester.

9. Anton Stapelkamp

Burgemeester van Kapelle van 2011 tot 2017. Vertrokken naar de gemeente Aalten.

10. Huub Hieltjes

Waarnemend burgemeester in Kapelle sinds 1 januari 2018. Was daarvoor lid van het dagelijks bestuur van waterschap Brabantse Delta.

11. Marcel Delhez

Burgemeester van Noord-Beveland sinds 2015. Was daarvoor wethouder in Uden. Vertrekt eind dit jaar naar Veldhoven.

12. Nieuwe burgemeester Kapelle?

Dat weten we in november. Als alles volgens plan verloopt wordt hij of zij dan geïnstalleerd.

13. Nieuwe burgemeester Noord-Beveland?