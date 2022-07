Eindelijk weer water voor bewoners Wilhelminastraat in Krabbendijke: ‘Lastig te repareren’, zegt Evides

KRABBENDIJKE - Ongeveer zeventig huishoudens in de Wilhelminastraat in Krabbendijke zaten tussen maandagavond en dinsdagmiddag 17 uur lang zonder water. Gisteravond ging het opnieuw mis. Pas vanochtend waren alle problemen opgelost.

Koffie zetten, douchen of een wasje draaien was en is er even niet bij voor bewoners van de Wilhelminastraat in Krabbendijke. Van maandagavond 21.00 uur tot iets voor half 3 dinsdagmiddag was er sprake van een hardnekkige waterstoring. Na een storing van 17 uur leek het probleem eventjes opgelost. Dinsdagavond meldde een buurtbewoner dat het opnieuw raak was.

Evides legde uit dat er zo'n 20 meter van het eerdere probleem dinsdagavond laat opnieuw een leiding scheurde. ,,In de lengte dit keer. En dat is lastiger te repareren", aldus een woordvoerster. Een monteur werkte - onder toeziend oog van buurtbewoners - hard door om de leiding te herstellen. Evides laat weten dat DNWG, dat het onderhoud voor Evides uitvoert, er nachtwerk van heeft gemaakt. Om een uur of acht woensdagochtend stroomde het water weer in de huizen in de Wilhelminastraat.

Ook ingewikkeld

Ook de eerste reparatie, die nog veel langer duurde dan de eerste, was al zo'n ingewikkelde, liet Evides weten. ,,We moesten zorgen dat er niet op andere plekken ook lekkage zou ontstaan. Daarom duurde het langer dan normaal.”

Dat gebeurde prompt dus tóch. Evides zegt nog geen antwoord te hebben op de vraag hoe beide breuken zijn ontstaan. ,,Het is eerste wat we doen is proberen te zorgen dat bewoners zo snel mogelijk weer water hebben. Later gaan we de foto's bekijken om de oorzaak te achterhalen.”

Watertappunten

Bewoonster Geerie Smalbil vond het maandagavond, tijdens de eerste breuk, allemaal wel héél lang duren. Evides stuurde haar bovendien van het kastje naar de muur, zei ze. ,,En je zou toch verwachten men water uit komt delen. Na zoveel uur zonder water zijn de mensen het wel beu. Dit kan toch niet zomaar?”

Woensdagmiddag is ze blij dat de ellende achter de rug is. ,,Gisteravond beloofde Evides dat er watertappunten zouden komen als het opnieuw zo lang zou gaan duren. Dat was uiteindelijk niet nodig. Maar blijkbaar heeft de publiciteit ervoor gezorgd dat Evides erover na is gaan denken.”