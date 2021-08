Eindelijk weer naar de langste braderie van Zeeland: ‘Ze was niet meer te houden’

Xavier uit Gent is brandweer­vrij­wil­li­ger in Wolphaarts­dijk: ‘Het is een passie voor mij’

1 augustus WOLPHAARTSDIJK - Vakantie. Voor de meeste mensen de tijd om even niet aan werk te denken. Zo niet voor Xavier Jamart uit Gent. Hij is beroepsbrandweerman in Brussel en sinds kort ook vrijwillig brandweerman in Wolphaartsdijk. ,,Brandweer zijn is voor mij meer een passie dan een beroep. Ik doe het zodanig graag dat als ik naar Brussel vertrek, ik nooit zeg dat ik ga werken.”