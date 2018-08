Eindelijk! Na een week weer eens naar beneden

'S-HEERENHOEK - Na een volle week is de lift van zorgcomplex Theresiahof in 's-Heerenhoek eindelijk gemaakt.

Na zeven dagen vast gezeten te hebben konden de bewoners die slecht ter been zijn vrijdag eindelijk van hun etage af. Even beneden de post halen, naar de bingo of gewoon lekker naar buiten.

Quote Bij de bingo was er ook maar de helft van de mensen die er gebruike­lijk zijn Lenie Burger

De lift werd vrijdagmiddag 27 juli als gevolg van een blikseminslag beschadigd en bleef een volle week buiten gebruik. ,,Gistermiddag om 20 over 4 reden de monteurs weg", vertelt Lenie Burger. De bewoonster van de bovenste verdieping kan zelf gelukkig nog prima uit de voeten. ,,Maar net van de week had ik ischias, dus dat schoot niet op. En bij de bingo was er ook maar de helft van de mensen die er gebruikelijk zijn."

Volledig scherm Zorgcomplex Theresiahof in 's-Heerenhoek © Willem Adriaansens

De geboren Zeeuws-Vlaamse neemt het echter niemand kwalijk. ,,Ik heb de monteur hartelijk bedankt. Per slot van rekening kan hij er ook niks aan doen. Er moesten onderdelen komen die nergens op voorraad waren. Hij zat hier de hele dag boven in de warmte. Die droop helemaal van het zweet."