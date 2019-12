Eindelijk gaat de KFC in Goes open: maar waarom duurde dat toch zo lang?

Het pand van de Kentucky Fried Chicken (KFC) op de fastfoodboulevard langs de A58 in Goes was al een tijdje zo goed als klaar, maar de deuren bleven op slot. Op sociale media werd druk gespeculeerd over de reden. De conclusie van veel mensen: ze kunnen geen personeel vinden. Daar zat volgens Harmen Vanneuville van de EG Group best een kern van waarheid in. Hij kon naar eigen zeggen niet zomaar even een blik met medewerkers opentrekken. Dat de McDonald's en Burger King al een tijdje draaien in Goes maakte het niet gemakkelijker. Veel potentiële medewerkers gingen daar al aan de slag. Maar er zijn meer oorzaken.