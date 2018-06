Eindelijk erkenning voor werk Johannis de Rijke: "Veel Zeeuwen weten niet eens wie hij is"

COLIJNSPLAAT - In Japan hebben ze speciaal voor hem een roeiwedstrijd, uitkijktoren en levensgroot standbeeld in het leven geroepen, maar ook in zijn geboorteplaats Colijnsplaat wordt Johannis de Rijke niet vergeten. De Zeeuwse waterbouwkundige staat centraal in een tijdelijke tentoonstelling over zijn leven en werk.

„We moeten hier regelmatig met een borstel en doek naartoe, aangezien het de favoriete plek is van veel vogels.” Johan Sturm van Stichting Johannis de Rijke legt zijn hand op het borstbeeld van de Zeeuwse waterbouwkundige en neemt zijn toehoorders vervolgens mee naar het geboortehuis van De Rijke en zijn standbeeld op het havenhoofd.

Niet voor niets is een rondleiding door Colijnsplaat onderdeel van de opening van de tentoonstelling ‘Johannis de Rijke, van Zeeuwse polderjongen tot Japanse onderminister’. De Rijke woonde het grootste deel van zijn leven in Japan, maar ook in Colijnsplaat zijn nog diverse locaties die aan hem herinneren.

Huis nummer negen aan de Oost-Kerkstraat bijvoorbeeld, waar De Rijke in 1842 ter wereld kwam als zoon van een dijkwerker. In 1873 vertrok de Zeeuw naar Japan, waar hij tot 1903 diverse belangrijke projecten realiseerde op waterbouwkundig gebied. Hij schopte het zelfs tot onderminister. De Rijke overleed in 1913 op 70-jarige leeftijd.

De Rijke is in Japan bekender dan in Nederland. Reden voor het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk en Stichting Johannis de Rijke uit Colijnsplaat om De Rijkes prestaties op het gebied van waterbouw en waterveiligheid ook in zijn geboorteland onder de aandacht te brengen. Dat gebeurt aan de hand van een tijdelijke tentoonstelling in De Thuishaven, het bijgebouw van de dorpskerk in Colijnsplaat.

Verschillende mensen waren gisteren naar de Havelaarstraat afgereisd om de officiële opening bij te wonen. Onder hen waren Yoshiko Ina Kijima, minister van de Japanse ambassade in Nederland, en diverse familieleden van De Rijke.

Overgrootopa

Achterkleinzoon Peer de Rijke is blij met de expositie over zijn overgrootopa. „In Japan is de dankbaarheid voor zijn werk enorm, terwijl veel Zeeuwen niet eens weten wie hij is. Als een delegatie Japanners naar Colijnsplaat wilde afreizen om te zien waar Johannis is opgegroeid, voelde ik mij altijd een beetje bezwaard. Tot nu was er amper iets te zien in het dorp. Gelukkig is daar de afgelopen jaren verandering in gekomen en kunnen we vanaf nu de pop-up tentoonstelling gebruiken.”