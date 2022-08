Einde aan 10 jaar leegstand; bedrijfsruimtes bij station Kapelle worden appartementen

Stalletjes langs de weg; het is alleen een kwestie van stoppen

Augustus oogstmaand. Hoe leuk is het om nu overal stalletjes langs de weg te zien. Als je het over lokaal eten hebt is dit wellicht wel het summum. Mensen die hun eigen producten uit de tuin of van het land zò verkopen. Zelfgemaakte jams, honing, vruchten of groenten. Er zijn zelfs stalletjes waar je kunt pinnen. Wanneer je er op gaat letten, zullen ze je niet ontgaan. Dan is het alleen nog een kwestie van stoppen.

11:08