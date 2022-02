Eigen belang komt in het woordenboek van Dirk Hage niet voor

,,Ik heb er met verschillende mensen over gepraat. Ik vond het wel moeilijk, maar ze zeiden tegen me: Dirk, je wordt binnenkort zeventig. Stop er mee.” En wat meespeelt is dat binnen zijn partij, de VVD, het heel ongebruikelijk is om zo lang raadslid te zijn. Al een paar keer is dispensatie aangevraagd bij de landelijke partijleiding, maar dat kan niet ongelimiteerd. ,,En ach”, relativeert hij zelf, ,,de sfeer in de raad is ook anders geworden.” Minder leuk, vindt hij.

Dirk Hage is geen doorsnee raadslid. Nooit geweest ook. Met zijn markante hoofd is hij heel herkenbaar en hij laat ook altijd een eigen geluid horen. Soms gepland, soms onverwacht als in zijn ogen de discussie dat nodig heeft. Maar altijd kort en zonder wollige taal. En als Hage begint over verkeersveiligheid, luistert iedereen. Want de oud-teamleider van de verkeerspolitie weet als geen ander wat er allemaal op de weg gebeurt.

Maar Hage is ook op andere manieren een bekende figuur op het eiland. Ontelbaar veel Noord-Bevelanders hebben wel eens met hem te maken gehad. Is het niet vanuit de politiek, dan is het wel vanwege zijn werk als politieman. Of als de rij-instructeur die de fijne kneepjes van het autorijden bij bracht, als de drijvende kracht achter de wielerronde, als de voorzitter van de Wissenkerkse ondernemers of als oprichter van de motorclub die jaarlijks een uitje had richting Limburg. En dat is nog maar een kleine greep uit alle dingen die hij in zijn hele leven heeft gedaan want het duizelt al snel als hij zittend aan de eetkamertafel begint te vertellen.

Op de man spelen

Want een goede verteller is de geboren en getogen Wissekerkenaar. Anekdote na anekdote rolt over tafel zonder dat hij zichzelf ook maar één moment op de borst te klopt. Want dat past niet bij hem. Sterker nog, hij heeft er een bloedhekel aan. Hij houdt er niet van als mensen hun eigen belang op de voorgrond stellen en dat is dan ook niet de manier waarop hij politiek wilde bedrijven. ,,Ik zeg het elke keer: je zit hier niet voor jezelf. Je zit hier voor de gemeente Noord-Beveland en dat schijnen sommigen wel eens te vergeten. Ik hoor dat van meer oudere raadsleden. Het wordt grover, het is heel anders dan het ooit geweest is. Kijk Ariekees (Oudshoorn, red.) kon ook wel eens heel fel wezen, maar hij deed het nooit vies en nu wordt het wel eens op de man gespeeld en dat is niet leuk”, zegt Hage.

Quote Ik zeg het elke keer: je zit hier niet voor jezelf Dirk Hage

Hoe Dirk Hage in de politiek belandde is een apart verhaal. ,,Bij de chinees, daar werd het aan me gevraagd”, lacht Hage. ,,We hadden hier een wielerronde gehad en gingen naar de chinees. Ik sta op het toilet en staat Kees Dieleman (oud-raadslid, red.) ineens naast me. Die zei mag ik je wat vragen? Zou jij niet op de lijst van de VVD willen? Ik zei dat wil ik wel, maar ik wil geen bladvulling worden, zo onderaan. En op een gegeven moment kreeg ik bericht dat ik op de derde plek stond.”

Waarin verzeild geraakt?

En zo belandde Hage in 2002 in de gemeenteraad want hij kon gelijk doorschuiven omdat zijn partij een wethouder leverde. Dat was wel even wennen voor de man die vooral ervaring had in de ondernemersraad. ,,De eerste vier jaar kijk je als een aap naar een verroest horloge en denk je waarin ben ik nu verzeild geraakt. En was ik het ergens niet mee eens, dan riep ik dat gelijk. Maar het was een hele andere manier van vergaderen. Het was heel gestructureerd.”

Een van de moeilijkste momenten uit zijn politieke carrière was het afschieten van het plan van Marco Doeleman voor een hotel op de Veerse Gatdam. Tien jaar is er over gebakkeleid. De glimlach op het gezicht van Hage maakt gelijk plaats voor een gepijnigde blik. ,,Soms loop je tegen problemen aan en dan denk je: als het nou zo moet? Daar heb ik dan veel last van, dat vreet aan je. Ik zeg niet wat ik er van vond. Maar als je als gemeente, en dat zijn we als gemeenteraad zelf, een ondernemer zo lang aan het lijntje houdt, dat vind ik verschrikkelijk. Dat heb ik ook gezegd. Die jongen rijdt nu naar huis, is een miljoen euro lichter en het plan gaat niet door. Ga dat maar eens uitleggen. Zeg dan gelijk nee. Dat zijn dingen die ik niet begrijp.”

Samen de hei op

De beste herinneringen bewaart Hage aan de Rondom-plannen zoals Rondom Kamperland, Rondom Wissenkerke of Rondom Kortgene. In zijn ogen een perfecte manier om inwoners bij plannen van de gemeente te betrekken. ,,Op een gegeven moment werd er gezegd dat de dorpen meer in de vaart der volkeren mee moesten. Ik stond met Ariekees (Oudshoorn, red.) buiten en zeg waarom gaan we nou niet de hei op. Dat heb ik ook gedaan met de ondernemersraad en dan kan je een heleboel dingen plat slaan. Toen hebben we vier of vijf sessies gehad en gingen we in een hotel zitten met ambtenaren er bij. Kwamen al die ondernemers op vrijdagavond langs met hun plannen voor een terras of zo. En de mensen die daar belang bij hadden, die kwamen ook. Die nodigden we uit. Daar zijn mooie dingen uit voortgekomen.” En dat is de reden dat hij niet begrijpt dat een nieuwe nota is geschreven en een aparte medewerker wordt aangesteld. ,,We deden het al”, verzucht hij.

Donderdag zal Dirk Hage voor de laatste keer aanschuiven in de raadszaal. Daarna is het afgelopen en gaat hij het rustiger aan doen. Maar helemaal stilzitten zal hij niet. Het kriebelt nog te veel en plannen? Die zijn er altijd.