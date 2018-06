Eierkot Wemeldinge moet dicht

ClaraThuis staat 24 uur per dag paraat voor thuishulp aan terminaal zieke mensen

5 juni GOES - Vraag een willekeurige inwoner van de Bevelanden of hij het Clarahofje kent en de kans is groot dat er een positief antwoord komt. Het hospice - inmiddels al weer heel wat jaren gevestigd in Goes - is haast een begrip. Dat kan nog niet worden gezegd van ClaraThuis, de vrijwilligersorganisatie die juist aan huis ondersteuning levert in de laatste levensfase. ,,Bijna niemand kent ons'', zegt coördinator Ruth Elenbaas. ,,En dat terwijl ik zeker weet dat we voor veel mensen iets zouden kunnen betekenen.''