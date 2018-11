Eerste zonnecoöperatie op Noord-Beveland van start

„Het leek wel een olifantenzwangerschap”, grapt Adrie Neufeglise van de Zeeuwse zonne-energiecoöperatie Maak Onze Regio Duurzamer. Hij deed er negen maanden over om het benodigde aantal deelnemers voor een Noord-Bevelandse coöperatie bij elkaar te krijgen. „Dat is lang. In Breskens duurde het zes weken”, licht hij toe.

Groen

Eigenaar Jan Sandee vindt het zonne-energieproject een mooie aanvulling voor zijn bedrijf en voor het eiland. Hij stelt niet alleen de daken van drie loodsen beschikbaar, hij is ook één van de deelnemers in de coöperatie. „Bij een groenbeheer- en hoveniersbedrijf is er vanzelfsprekend extra interesse voor alles wat ‘groen’ is. We proberen als bedrijf steeds duurzamer te werken en zonnepanelen passen daar ook bij. Bovendien ligt het dak er toch.”