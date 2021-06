Eerste Zeeuwse kermis volgende week in Kruiningen

Nieuw Goes en D66: ‘Maak woonerven in wijk Ouverture veiliger’

14 juni GOES - Er moeten maatregelen worden genomen om de veiligheid in de Glenn Millerlaan en andere straten in de Goese wijk Ouverture te verbeteren. Dat vinden de raadsfracties van Nieuw Goes en D66. ‘Het is nu gevaarlijk voor onder meer spelende kinderen’, vinden ze.