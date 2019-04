Eerste Zeeuwse Burger King opent op 30 april de deuren

Zwaardere problema­tiek dwingt noodopvang tot professio­na­li­se­ring

12:00 GOES - Al 21 jaar is de noodopvang in Goes een begrip op de Bevelanden. Als het helemaal tegen zit in het leven en je geen dak meer boven je hoofd hebt, dan is er nog stichting Open Huis. Een plek waar je voor korte tijd terecht kan. Opgezet en gerund door vrijwilligers van Goese kerken. Nu is het tijd voor professionalisering.