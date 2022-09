Eerste paal langverwachte en veelbesproken nieuwe gebouw Julianaschool in Krabbendijke

Langverwacht omdat de Julianaschool tot de zomervakantie van 2021 in het inmiddels gesloopte stokoude gebouw zat dat op deze plek stond. Tot dit nieuwe gebouw de deuren opent - naar verwachting over anderhalf jaar - zit de reformatorische basisschool in een tijdelijk onderkomen aan de Vlierbessestraat. Veelbesproken omdat er de afgelopen jaren telkens geld bij moest.

Zilvervloot

Maar daar hebben we het op deze vrolijke ochtend niet over. ,,We worden echt meegenomen in het proces. Krijgen steeds tekeningen te zien en zo”, zegt Cathlynn van Koeveringe, die lesgeeft aan groep 3/4 van de Julianaschool. Ze verlangt vooral naar de toekomstige ruimte en frisse lucht. Twee dingen die te wensen overlieten in het oude gebouw, dat dateerde van 1961. ,,Hij gaat in december naar groep 1”, zegt ze wijzend naar haar driejarige zoontje Boaz. Het blonde jongetje rekt nieuwsgierig richting bouwplaats. Want wanneer gaat het spektakel nu eens beginnen? Jeftha van anderhalf ondertussen hangt lekker in de kinderwagen.