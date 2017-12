Eerste namen Klomppop bekend

Weststrate: 'Geen winkel of acht man in een huisje bij De Jager Detachering'

13 december YERSEKE - Marien Weststrate van Leefbaar Reimerswaal is een dag na de vertrouwelijke vergadering over de uitbreidingsplannen van De Jager Detachering in Rilland met de directie naar het hotel in Rilland gegaan om te controleren of er een winkel aanwezig was.