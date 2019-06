Eerste medewerkers trekken in nieuw Roompot-kantoor: ‘Niet meer als sardientjes op elkaar’

Jongens stelen hond uit hondenhok in Goese tuin en zetten dier verderop in geparkeer­de auto

2 juni GOES - Twee jongens (16 en 17) uit Goes hebben vermoedelijk een spoor van vernieling achtergelaten in Goes. De politie denkt dat het tweetal vannacht allerlei diefstallen en vernielingen heeft gepleegd. Zo werd een hond uit een hondenhok in een tuin meegenomen en een paar straten verder weer achtergelaten in een geparkeerde auto.