Eerste mandje platte oesters levert 11.200 euro op voor Vrienden van Siem

D66-Kamerlid Raemakers op bezoek in Goes

12:20 Goes D66-Kamerlid Rens Raemakers komt maandag 24 september naar Goes voor een bezoek aan Odyzee, school voor speciaal onderwijs. Tussen 15.30 en 16.00 uur is Raemakers in hotel Terminus voor een vragensessie. Die bijeenkomst is vrij toegankelijk, maar aanmelden wordt wel op prijs gesteld. Dat kan via wsversluijs@gmail.com of a.vd.ree@zeeland.nl