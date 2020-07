Eerste gezamenlijke zonnedak van Goes is een feit

SMWO zoekt nieuwe gezins­maatjes om te helpen bij opvoedpro­ble­men

16:51 GOES - Veel ouders stuiten bij het opvoeden van hun kinderen wel eens op problemen. Wie daarmee niet in z'n eigen familie- of kennissenkring terecht kan, kan een beroep doen op een gezinsmaatje van welzijnsorganisatie SMWO in Goes.