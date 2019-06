Eerste gasten arriveren op Zeelands nieuwste vakantiepark

Update 15.45 uur Veertig maanden cel voor doodrijden fietsers in Goes

15:49 MIDDELBURG - De 20-jarige S.M. uit Kloetinge, die in oktober vorig jaar twee fietsers doodreed in Goes, moet 40 maanden de cel in. Daar komt nog vijf maanden voorwaardelijk bij. Dat bepaalde de rechtbank in Middelburg vandaag. Er was vijf jaar gevangenisstraf geëist.