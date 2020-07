Eens een Zeeuw: Ko de Kok taoeëert als onderdeel van het kunstenaarschap

Nieuw restaurant in Goes vergde lange adem van horecaman Gé: ‘Nu eerst maar eens wat geld verdienen’

1 juli GOES - Na jaren van voorbereiding opende de Chinese horeca-ondernemer Gé onlangs zijn grote nieuwe restaurant aan het Tiendenplein in Goes. Maar klaar is hij er nog niet. Een lunchroom opent pas later en een speeltuin moet nog worden aangelegd. ,,We gaan eerst maar eens wat geld verdienen!”