Een zendmast bij Hoedekenskerke? ‘Graag, maar waarom nu net dáár?’

Pal naast de kerktoren

Op zich is het fijn dat een provider er een mast neerzet, vindt dorpsraadvoorzitter Miranda Oreel. In het dorp wordt al jaren geklaagd over slechte ontvangst met mobiele telefoons. ,,Ik hoor nog steeds regelmatig van mensen dat ze er last van hebben.” Aan de andere kant: de mast ontsiert straks wel het dorpsbeeld. Oreel kan zich daarom vinden in het standpunt van het CDA, dat al voor de tweede keer kritische vragen stelde aan B en W. Waarom moet die zendmast nu net dáár staan, vraagt raadslid Peter van ‘t Westeinde zich af. Hij wijst erop dat het ding vanuit het dorp straks goed te zien is, bijvoorbeeld vanuit de karakteristieke Kerkstraat. ,,Daar zie je de mast straks precies naast de kerktoren. Dat is toch zonde van het beeld.”