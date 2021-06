Een tijdelijk onderkomen voor de school? Dat regelen ze in Krabbendijke gewoon zelf

OPINIE Vraag anders eens aan de Yersekena­ren zélf wat ze willen met hun dorp

16 juni YERSEKE - Het plan om van de camping een industriegebied te maken valt in Yerseke niet in goede aarde. Dat belooft wat voor de toekomstvisie van het dorp die in juli wordt gepresenteerd. Omdat bewoners vooraf niet mochten meedenken is de kans levensgroot dat de andere plannen leiden tot nog meer onvrede en en wantrouwen in het gemeentebestuur.