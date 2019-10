Een schorre stem én een mooi bedrag dankzij veiling voetbalclub Rillandia

Hanny beleefde de bevrijding in Goes: ‘Zulke lieve mensen bij wie we waren ondergedo­ken’

8:00 GOES - Dit is het veertiende deel van de serie waarin Zeeuwse ooggetuigen verhalen over hun leven tijdens de Tweede Wereldoorlog. Vandaag vertelt Hanny Schoonwater-Schell (1929) uit Nijmegen over haar gedwongen vakantie in 1944 in Goes: ,,Een man zag het jachtvliegtuig aankomen en riep ‘ga liggen’. Mijn zus deed dat meteen, met haar baby’tje onder zich. Retteketet hoorde je, er werd op de locomotief gemikt.”