Een prachtig plaatje, die schildpadden in de Goese veste: ‘Maar het blijft dierenmishandeling’

Bom vermoedt dat in vijvers, sloten en andere waterpartijen in heel Zeeland wel zo'n honderd schildpadden leven. In Goes zit in de Westvest al heel wat jaren een groep, maar ook in de Goese Polder worden de reptielen gezien. In heel de stad zijn het er misschien wel vijftien tot twintig. Volgens Bom werden de schildpadden in de jaren 80 en 90 met tienduizenden tegelijk aangevoerd in Europa. Een schildpad als huisdier, dat was leuk. Maar kleine dieren worden groot en vragen steeds meer verzorging. ,,Als het leuke en nieuwe er af was, gooiden mensen ze maar in de sloot of de vijver’’, aldus de directeur van Iguana. Hij velt daar een hard oordeel over. ,,Het is dierenmishandeling. Als je van je hond af wil, breng je zo'n dier naar een asiel en dump je het niet op straat. Waarom vinden we het wél normaal als dit met schildpadden gebeurt?’’