Een pilsje drinken op het terras? Mooi niet. Muggen jagen de gasten weg

Horeca­broers uit Goes maken furore met systeem voor online reserveren: ‘Zelfs Roompot gebruikt het’

16:28 GOES - De tijd dat je naar een restaurant of attractie belde voor een tafeltje of toegangsticket is voorbij. Reserveren via internet is nu gemeengoed. Twee Goese broers veroveren de horeca- en recreatiewereld met een door henzelf ontworpen systeem. ,,Zelfs Roompot gaat het gebruiken.’’