Een nieuw labyrint van steen bij het Vrouweputje, voor ‘de weg naar binnen’

Om eerst even een misverstand uit het leven te helpen: een labyrint is geen doolhof. ,,In een doolhof zoek je de weg, in een labyrint kun je de weg vinden”, legt vrijwilliger Corry Verpalen uit. ,,Er is maar één route, die altijd in het midden uitkomt. In een labyrint kun je nooit verdwalen.” Verpalen was er als de kippen bij, toen ze hoorde dat het labyrint bij het vrouweputje nieuw leven werd ingeblazen. Jaren terug legde ze het aan.