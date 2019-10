Eén minuut gratis winkelen bij nieuwe Albert Heijn in Goes die eind november opengaat

Verlamde Dick van der Heijde uit Kapelle schreef een boek door vijftien maanden met zijn ogen te knipperen

16 oktober GOES - Dick van der Heijde is verlamd. Hij kan alleen maar knipperen met zijn ogen. Dat belet hem niet boeken te schrijven. Zijn tweede wordt donderdagavond gepresenteerd in ’t Beest in Goes.