Een maaltijd voor 3,50 euro bij Het Melkmeisje: daar kun je het thuis niet voor maken

Celstraf voor oplichter die woning Goes zou kopen

18:24 MIDDELBURG - De rechtbank in Middelburg heeft vandaag de 78-jarige oplichter J. de K. uit Goes een gevangenisstraf van zes maanden, waarvan twee maanden voorwaardelijk, opgelegd. De K. probeerde dit jaar een echtpaar uit Goes dat hun huis te koop had gezet, op te lichten. Het stel ging daardoor voor ongeveer 30.000 euro het schip in.