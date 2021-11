Een lijntje cocaïne snuiven lijkt doodnormaal onder jongeren in Krabbendijke

Opnieuw vernielin­gen in jachthaven Wemeldinge: toiletten buiten gebruik

WEMELDINGE - In het toiletgebouw in de jachthaven van Wemeldinge zijn afgelopen weekend meerdere dingen vernield. De toiletten zijn daarom buiten gebruik. Volgens een medewerker is het de afgelopen maand meerdere malen voorgekomen dat er dingen zijn gesloopt en gestolen. Er zijn beelden van de jonge daders en de jachthaven hoopt dat de daders zich melden.

23 november