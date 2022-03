Een ‘Landal Kwedamme’ om Borsele een boost te geven? Nou, doe maar niet...

Carnaval­vier­ders op Bevelanden en Tholen halen gemiste carnaval dubbel en dwars in

Samen carnaval kunnen vieren, zonder mondkapjes of QR-codes. Met honderden mensen feesten in cafés of feestzalen. Onvoorstelbaar was het een paar weken geleden nog. Maar nu het kan, nemen de carnavalsvierders van Grôôt Pesôôt, ’t Kraaienist, Paerehat en De Pikpot het ervan.

27 februari