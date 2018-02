Eén keer een duurdere jas aan en gelijk is-ie weg

Directeur bibliotheek: 'Op nieuwe plek in Goes zijn we veel zichtbaarder'

16 februari GOES - De kogel is door de kerk. De openbare bibliotheek in Goes verhuist van de Oostwal naar een stek aan het Kolveniershof. In de schil rond de parkeergarage, tussen kledingwinkel Takko en galerie Oostinga Other Art, kunnen mensen straks terecht op 800 vierkante meter. Daarmee wordt de nieuwe bibliotheek een stuk kleiner. Vijf vragen aan Jannie van Vugt, directeur van Bibliotheek Oosterschelde.