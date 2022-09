Een kale hal met vierhonderd veldbedjes: Goes maakt zich klaar voor komst nieuwe asielzoekers

Nieuw medisch centrum in Goes is dringend gewenst: ‘Mensen zitten nu soms in de verkeerde wachtkamer’

GOES - Bij huisartsenpraktijk Sens in Goes zijn ze blij dat de komst van een nieuw gezondheidscentrum aan het Stationspark een stukje dichterbij is gekomen. ‘Mensen zitten nu soms in de verkeerde wachtkamer’.

