‘Een huis vol’ op bezoek in Yerseke om Oesterputten te bezoeken

Tweede wereldbe­ker­ze­ge Van Anrooij; kerstdagen zijn echte feestdagen voor Kapelse veldrijd­ster

Shirin van Anrooij heeft op Tweede Kerstdag voor de tweede maal in haar loopbaan een wereldbekerwedstrijd gewonnen. In het Belgische Gavere pakte ze al in de eerste ronde de koppositie en daarna dicteerde ze de race.

26 december