Een huis slopen voor een parkeerterrein. Was dat nou wel zo slim?

Goese scholen worstelen met anderhalve meter: ‘We corrigeren leerlingen liefdevol, niet met gestrekt been’

19:50 GOES - Middelbare scholen in Goes worstelen met de nieuwe afstandsregels die dinsdag werden aangekondigd in verband met het coronavirus. Op zowel het Goese Lyceum als het Ostrea Lyceum proberen ze de fysieke lessen voor de examenklassen zo goed en kwaad als het kan overeind te houden.